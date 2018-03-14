Российские ученые смогли получить топливо из алюминиевых банок

В основе процесса лежит получение водорода в результате окисления алюминия при его взаимодействии с водой. Ученым удалось ускорить процесс выделения газа, удалив с материала пленку, неразличимую человеческим глазом и замедляющую скорость реакции. Чтобы снять покрытие специалисты предварительно измельчают металл и покрывают его химическими реагентами, что позволяет быстро получить водород, который в пять раз эффективнее бензина.

После того, как водород сгорит, а выделившаяся при этом энергия будет использована на благо человека, останется только безвредный водяной пар. Таким образом, топливо, открытое российскими учеными, является абсолютно экологичным.