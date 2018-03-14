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Российские ученые смогли получить топливо из алюминиевых банок
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Российские ученые смогли получить топливо из алюминиевых банок 

ИнформУпак 14 марта 2018
В основе процесса лежит получение водорода в результате окисления алюминия при его взаимодействии с водой. Ученым удалось ускорить процесс выделения газа, удалив с материала пленку, неразличимую человеческим глазом и замедляющую скорость реакции. Чтобы снять покрытие специалисты предварительно измельчают металл и покрывают его химическими реагентами, что позволяет быстро получить водород, который в пять раз эффективнее бензина.
После того, как водород сгорит, а выделившаяся при этом энергия будет использована на благо человека, останется только безвредный водяной пар. Таким образом, топливо, открытое российскими учеными, является абсолютно экологичным.
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