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НАСА отругало SpaceX
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НАСА отругало SpaceX 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: Reuters
НАСА впервые официально заявило, что причиной аварии грузового корабля Dragon в июне 2015-го стала ошибка проектирования, допущенная компанией SpaceX. На доклад американского космического агентства, опубликованный в марте 2018-го, обратило внимание Quartz.
В документе подтверждается ранее озвученная SpaceX причина взрыва ракеты Falcon 9: разрушение стального крепления, которое удерживало сосуд с гелием, предназначенный для нагнетания давления в баке с жидким кислородом второй ступени.
НАСА отмечает, что в изготовлении крепления использовался сплав, не отвечающий принятым в аэрокосмической отрасли стандартам. В ранее опубликованном отчете SpaceX говорилось, что такое крепление не выдерживало пятой части от предельно допустимой нагрузки. НАСА подчеркивает, что SpaceX не проводило необходимые тестовые процедуры, позволяющие проверить надежность выбранного сплава.
Quartz пишет, что к декабрю 2015 года компания выполнила все рекомендации космического агентства, касающиеся техники безопасности. НАСА, как сообщает издание, решило опубликовать посвященный аварии отчет в целях «хранения исторических данных о неудаче».
Стартовавшая 28 июня 2015 года к Международной космической станции ракета Falcon 9 с грузовиком Dragon компании SpaceX взорвалась на третьей минуте после взлета. Корабль должен был доставить на станцию около двух тонн грузов, в частности, продовольствие, оборудование и материалы для научных экспериментов.
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