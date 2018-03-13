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Ученые нашли изменения структуры глаз у космонавтов
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Ученые нашли изменения структуры глаз у космонавтов 

Nauka24news.ru 13 марта 2018
Космонавты, побывшие некоторое время на Международной космической станции, возвращаются на Землю с изменениями в структуре глаз, которые могут повлиять на их зрение выяснили эксперты Университета Хьюстона.
Руководитель исследовательской группы Нимеш Пател говорит, что они определили некоторые изменения с помощью оптической когерентной томографии. «Мы изучили предполетные и пост-летные данные 15 астронавтов, которые провели время на борту космической станции и обнаружили изменения в морфологии глаз», сказал Пател. У всех было хорошее зрение до и после полета, но у многих из них произошли изменения в структуре глаз.
Патель с коллегами создали индивидуальные программы для изучения данных оптической когерентной томографии. Их алгоритмы показали, что после продолжительного космического полета происходят три крупных изменения. «Результаты этого исследования показывают, что у людей, подверженных длительной микрогравитации, происходит изменение положения отверстия мембраны Бруха, увеличение толщины сетчатки ближе к краю обода оптического нерва и увеличение доли глаз с хориоидальными складками », поясняют ученые.
Хотя некоторые из этих изменений ожидаются у пациентов с повышенным внутричерепным давлением, существуют значительные различия. Например, хориоидальные складки не так распространены у лиц с внутричерепной гипертензией. Хотя точная причина остается неизвестной, предполагается, что изменения, наблюдаемые у космонавтов, являются результатом смещения орбитальных и черепных жидкостей, связанных с микрогравитацией.. «Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что после продолжительного космического полета могут наблюдаться долгосрочные окулярные анатомические изменения», — сказал Пател. «Они предоставляют нам новый и интересный набор данных, который помогает нам создавать достаточно чувствительные алгоритмы для обнаружения небольших изменений».
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