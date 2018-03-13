В тропиках ускорилась гибель деревьев из-за потепления

Растения в некоторых районах гибнут примерно вдвое быстрее, чем 35 лет назад, — таковы результаты исследования, посвященного изучению состояния деревьев в тропических зонах Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Ученые считают, что тенденция не изменится и деревья во влажных тропиках могут погибнуть до конца века, пишет портал Phys.org.

Ученые проанализировали несколько факторов, влияющих на деревья во влажных тропиках, включая повышение температуры и уровня углекислого газа, засуху, пожары, усиливающиеся штормы, заражение насекомыми и обилие древесных лиан. Команда доказала, что с ростом всех этих факторов увеличивается и гибель деревьев в тропиках. Часто процесс сводится к двум причинам: недостаток питательных веществ и нехватка воды.

Оказалось, что повышение температуры подавляет способность деревьев поглощать CO2 и выпаривает из растений больше влаги. Ученые объяснили, что крошечные поры на листьях и иглах, устьица, являются каналами, через которые деревья поглощают CO2 и охлаждаются посредством испарения. Когда повышается температура и становится жарко и сухо, деревья могут сохранить влагу, закрывая устьица. Однако это означает, что растение не может поглощать углекислый газ. И если устьица остаются закрытыми достаточно долго, это может привести к голоданию растения.

Исследователи также обратили внимание, что многие растения сжигают пожары, при этом сокращается и количество влаги в выживших деревьях. Кроме того, тропические деревья «душат» лианы, забирая у них свет, воду и питательные вещества. Лозы могут ломать ветки, создавая условия для заражения патогенными микроорганизмами или насекомых.

Между тем, деревья во влажных тропиках играют особенно важную роль в способности Земли регулировать количество углекислого газа, поглощая пропорционально гораздо больше углерода, чем все другие леса вместе взятые. Их гибель, как предупреждает ведущий автор исследования Нэйт Макдауэлл из Тихоокеанской Северо-Западной Национальной лаборатории министерства энергетики США , снижает способность планеты справляться с высокими уровнями CO2.

"У тропических деревьев большая способность выживать, но вот сколько они могут выдержать — это вопрос, на который мы ищем ответ", — добавил ученый.

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