Ещё
В тропиках ускорилась гибель деревьев из-за потепления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В тропиках ускорилась гибель деревьев из-за потепления 

ТАСС 13 марта 2018
Растения в некоторых районах гибнут примерно вдвое быстрее, чем 35 лет назад, — таковы результаты исследования, посвященного изучению состояния деревьев в тропических зонах Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Ученые считают, что тенденция не изменится и деревья во влажных тропиках могут погибнуть до конца века, пишет портал Phys.org.
Ученые проанализировали несколько факторов, влияющих на деревья во влажных тропиках, включая повышение температуры и уровня углекислого газа, засуху, пожары, усиливающиеся штормы, заражение насекомыми и обилие древесных лиан. Команда доказала, что с ростом всех этих факторов увеличивается и гибель деревьев в тропиках. Часто процесс сводится к двум причинам: недостаток питательных веществ и нехватка воды.
Оказалось, что повышение температуры подавляет способность деревьев поглощать CO2 и выпаривает из растений больше влаги. Ученые объяснили, что крошечные поры на листьях и иглах, устьица, являются каналами, через которые деревья поглощают CO2 и охлаждаются посредством испарения. Когда повышается температура и становится жарко и сухо, деревья могут сохранить влагу, закрывая устьица. Однако это означает, что растение не может поглощать углекислый газ. И если устьица остаются закрытыми достаточно долго, это может привести к голоданию растения.
Исследователи также обратили внимание, что многие растения сжигают пожары, при этом сокращается и количество влаги в выживших деревьях. Кроме того, тропические деревья «душат» лианы, забирая у них свет, воду и питательные вещества. Лозы могут ломать ветки, создавая условия для заражения патогенными микроорганизмами или насекомых.
Между тем, деревья во влажных тропиках играют особенно важную роль в способности Земли регулировать количество углекислого газа, поглощая пропорционально гораздо больше углерода, чем все другие леса вместе взятые. Их гибель, как предупреждает ведущий автор исследования Нэйт Макдауэлл из Тихоокеанской Северо-Западной Национальной лаборатории министерства энергетики США, снижает способность планеты справляться с высокими уровнями CO2.
"У тропических деревьев большая способность выживать, но вот сколько они могут выдержать — это вопрос, на который мы ищем ответ", — добавил ученый.
Материал предоставлен проектом "+1".
ТАСС: последние новости
Путин отметил уникальность исследований, которые проводят в медцентре им. Алмазова ABC: Пентагон рассекретил видеозапись НЛО, сделанную с борта самолета ВМС США Астрофизик Нил Деграсс Тайсон скорбит в связи со смертью Стивена Хокинга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля209
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня30
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе33
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию538
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури44
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение