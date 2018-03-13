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Установлено возможное место падения болида, наблюдавшегося над Уралом в ночь на 7 марта
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Установлено возможное место падения болида, наблюдавшегося над Уралом в ночь на 7 марта 

ТАСС 13 марта 2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) установили, что фрагменты крупного болида, который наблюдали жители нескольких регионов Урала в ночь на 7 марта, могут находиться в районе поселка Ключевск Свердловской области. В ходе предварительного обследования территории осколки пока не обнаружены, сообщили во вторник в пресс-службе вуза.
Ранее сообщалось, что участники проекта уральской болидной сети фото— и видеокамер, который реализуется в Свердловской области для наблюдения за космическими телами, зафиксировали яркую вспышку от болида поздним вечером 6 марта. По словам экспертов и очевидцев, яркость вспышки была сравнима с полной Луной.
"Ученые университета изучили материалы и примерно рассчитали район падения. Это поселок Ключевск. Специалисты обследовали территорию, в ближайшее время команда ученых планирует продолжить сбор информации и поиски метеоритного вещества", — говорится в сообщении.
По словам доцента физико-технологического института УрФУ, научного сотрудника Института физики металлов Уральского (УрО) РАН Николая Кругликова, во время обследования территории были опрошены местные жители. «Осколки на местности не удалось найти, поэтому пока мы не можем утверждать, что пролетевший болид стал метеоритом», — сказал Кругликов, чьи слова приводит пресс-служба университета.
В настоящее время уральские ученые создают болидную сеть, которая позволяет получать более точные данные, чем могут предоставить очевидцы. Наблюдательные фото— и видеокамеры уже установлены в нескольких точках на территории Урала и фиксируют явления, которые происходят в атмосфере Земли. Результаты наблюдений позволяют определить скорость и траекторию объектов.
Один из участников проекта Илья Янковский ранее сообщил ТАСС, что болид стал вторым крупным объектом, который наблюдался в регионе за последние несколько дней, поскольку первый был зафиксирован в небе над Уралом в ночь на 3 марта. Космический объект называется болидом до момента его касания с поверхностью планеты, после этого он считается метеоритом.
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