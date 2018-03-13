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Британские ученые: Езда на велосипеде развивает иммунитет и замедляет старение
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Британские ученые: Езда на велосипеде развивает иммунитет и замедляет старение 

Русская Семерка 13 марта 2018
Фото: Русская Семерка
Велопрогулки полезны для здоровья — они замедляют процесс старения и помогают поддерживать активность иммунной системы, — к такому выводу пришли ученые Центра человеческих и аэрокосмических физиологических наук лондонского Королевского колледжа. Было проведено масштабное исследование в котором приняли участие 125 велосипедистов в возрасте от 55 до 79 лет, сообщает Aging Cell.
Здоровье участников группы самым тщательным образом исследовали и сравнили со здоровьем широкой выборки людей, которые не получали регулярных физических нагрузок. Оказалось, что у велосипедистов несмотря на возраст в лучшем состоянии находятся мышцы и сердечно-сосудистая система, нет ожирения, а уровень холестерина в норме. Кроме того, мужчинам велосипед помогает поддерживать уровень тестостерона.
Но главным открытием, которое сделали ученые, оказался тот факт, что кручение педалей стимулирует работу железы тимус, которая вырабатывает Т-клетки, отвечающие за иммунитет. После 20 лет их выработка обычно сокращается, но у велосипедистов они оставались на том же уровне.
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