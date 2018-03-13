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Доказана невозможность контакта с инопланетянами
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Доказана невозможность контакта с инопланетянами 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Группа американских астрономов под руководством Фрэнка Дрейка (Frank Drake) пришли к выводу, что, если земляне получат сигналы от внеземной цивилизации, инопланетяне, вероятно, будут уже мертвы. Об этом пишет издание Science News.
Исследователи вычислили площадь той области галактики, через которую должны проходить инопланетные сигналы. По словам Дрейка, цивилизации рождаются и погибают с постоянной скоростью, однако радиосигналы, отправленные ими, продолжают распространяться по Млечному Пути во все стороны. В итоге, большая часть галактики оказывается заполненной посланиями от мертвых инопланетян.
Диаметр Млечного пути составляет сто тысяч световых лет, при этом Солнечная система располагается на расстоянии примерно 26 тысяч световых лет от центра галактики. Ученые полагают, что большинство развитых цивилизаций, способных отправлять радиосигналы, не существуют дольше ста тысяч лет. Поэтому шансы получить послание инопланетян, все еще вещающих в настоящее время, очень малы.
Человечество отправляет сигналы в космос около 80 лет, поэтому радиоволны с Земли покрыли менее 0,001 процента площади галактики.
Еще в 1960 году астрофизик Фрэнк Дрейк предложил одноименную формулу, позволяющую оценить число высокоразвитых цивилизаций во Вселенной. Существуют различные решения этого уравнения, однако значения большинства параметров в формуле основаны на предположениях.
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