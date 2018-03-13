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Место происхождения жизни 

Индикатор 13 марта 2018
Фото: Индикатор
Какие теории пришли на смену идеям о «первичном бульоне», чем минеральная подложка напомнила ученым пиццу, какие элементы необходимы для возникновения жизни и какова вероятность того, что она появилась не в океане? На вопросы ответит научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского, преподаватель МГУ, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки» Михаил Никитин.
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