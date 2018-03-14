Землю накроет «монструозный» солнечный шторм

Он приведет к многочисленным сбоям в работе техники на поверхности Земли и на орбите планеты.

Эксперты ожидают чрезвычайно сильную магнитную солнечную бурю, которая должна накрыть Землю 14 марта. Об этом сообщает газета Sunday Express со ссылкой на заявление экспертов из NASA

Специалисты обратили внимание на солнечную вспышку, которая повлекла за собой так называемую эжекцию корональной массы. Вспышка в определенный период, совпадающий с образованием «равноденственных трещин» на Солнце, влечет за собой мощную магнитную бурю.

Влияние бури будет действовать не только на летательные аппараты и спутники в орбите планеты, но и на технику на поверхности земли. Ожидаются значительные сбои в системах глобального позиционирования и системах радиосвязи.