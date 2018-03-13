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Ученые из Перми создали новую технологию производства имплантатов
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Ученые из Перми создали новую технологию производства имплантатов 

РИА «ФедералПресс» 13 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Разработка была впервые представлена на международной конференции «Инновационные модели международной интеграции в науке — международные исследовательские группы (МИГ)» в Пермском крае. Разработчики отмечают, что биосовместимые имплантаты могут широко использоваться в медицине для замены тканей организма и элементов жизненно важных внутренних органов — от суставов пальцев до сердечных клапанов.
Технология позволяет создать полимерный имплантат, вживленный в ткани, нераспознаваемый клетками иммунной системы человека как инородное тело. Это достигается созданием сплошного прочного белкового монослойного активного покрытия, совместимого с иммунной системой человека.
«Имплантат старого образца похож на занозу — организм постоянно сообщает о дискомфорте, в итоге велик риск отторжения. Это обусловлено тем, что клетки иммунной системы принимают только свои белки, на все остальное они реагируют подозрительно. У новых имплантатов нет белковых дыр, поэтому они успешно «врастают» в ткани организма и не нуждаются в дальнейшей замене», — рассказали ученые.
Над созданием технологии в рамках международной исследовательской группы (МИГ) работают ученые малого инновационного предприятия ПГНИУ — ООО «Имбиком». Также в проекте задействованы ученые мехмата университета, ученые Пермского государственного медуниверситета, Института механики сплошных сред, Института генетики и микроорганизмов УрО РАН и Университета Сиднея.
Для финансирования проекта ученые на конкурсе выиграли грант в шесть млн рублей. Разработки шли более 10 лет. Сейчас работа ученых находится на стадии экспериментальных лабораторных исследований на животных.
Губернатор Максим Решетников отметил важность того, что научные разработки, представляемые МИГами, внедряются в работу пермских предприятий. В ходе реализации проекта МИГ (с 2012 года) возросло число малых инновационных предприятий, созданных, в том числе для реализации научных проектов МИГ. Проекты этих групп получили уже почти 100 патентов.
Фото: Pixabay.com
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