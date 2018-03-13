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Астрономы каждый день принимают сигналы из космоса
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Астрономы каждый день принимают сигналы из космоса 

Свободная пресса 13 марта 2018
Ученые активно занимаются изучением космоса. Для наблюдения за космосом используется не только оптический, но и радиодиапазон. Такие наблюдения дают возможность лучше понять Вселенную. Одним из главных вопросов, который стоит перед специалистами, является вопрос: «Одни ли мы в этом мире?».
Как отмечает эксперт ToDay News Ufa, астрономы ежедневно регистрируют до десяти тысяч необъяснимых сигналов из космоса. К таковым относятся радиоимпульсы FRB.
По мнению эксперта, в будущем астрономы смогут объяснить происхождение большей части таких сигналов. Эксперт полагает, что их могут вызывать слияние двух черных дыр или вспышки на звездах. Кстати, ранее японские ученые уже приходили к выводу, что таинственные сигналы, которые фиксируют радиотелескопы, поступают из Черных дыр.
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