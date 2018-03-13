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Новосибирские учёные выпустили уникальный медицинский материал
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Новосибирские учёные выпустили уникальный медицинский материал 

Парламентская газета 13 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Новосибирские учёные первыми в стране выпустили уникальный материал — парилен. Высокопрочная субстанция может использоваться для покрытия медицинских имплантатов, передаёт ОТР.
Раньше специалистам приходилось ввозить материал из-за рубежа — в России не производилось вещества под названием димер, который является основной составляющей в производстве парилена.
Теперь же созданы условия для запуска отечественного производства инновационной субстанции: она, по словам учёных, будет долговечной и сможет герметично изолировать даже рельефные изделия.
Российский парилен также способен выдерживать температурные перепады, защищать изделия от влаги и радиации. Ожидается, что первая партия вещества появится на рынке уже в текущем году.
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