Новосибирские учёные выпустили уникальный медицинский материал

Новосибирские учёные первыми в стране выпустили уникальный материал — парилен. Высокопрочная субстанция может использоваться для покрытия медицинских имплантатов, передаёт ОТР.

Раньше специалистам приходилось ввозить материал из-за рубежа — в России не производилось вещества под названием димер, который является основной составляющей в производстве парилена.

Теперь же созданы условия для запуска отечественного производства инновационной субстанции: она, по словам учёных, будет долговечной и сможет герметично изолировать даже рельефные изделия.

Российский парилен также способен выдерживать температурные перепады, защищать изделия от влаги и радиации. Ожидается, что первая партия вещества появится на рынке уже в текущем году.