Над Землей появились первые незаконные спутники

Похоже, вскоре на орбите нашей планеты будет не протолкнуться, ведь теперь в космос отправляется не только множество государственных и коммерческих аппаратов, но даже незаконные спутники. По версии Федеральной комиссии по связи США, компания Swarm Technologies, которая по собственному мнению является производителем самых маленьких в мире коммуникационных спутников, отправила на орбиту сразу четыре несанкционированных аппарата.

Заявка на введение в строй коммуникационных спутников SpaceBEE (Basic Electronic Elements) была отклонена в декабре прошлого года по причине потенциальных угроз безопасности, которые данные аппараты представляют для спутников, уже находящихся в околоземном пространстве. Однако запрет не остановил Swarm Technologies, и 12 января она отправила свои аппараты в космос с помощью индийской ракеты-носителя. Видимо, индийцы не стали спрашивать, все ли у компании в порядке с документами.

Фото: maxpixel.freegreatpicture.com Читайте также: Опубликовано первое в истории панорамное видео из космоса