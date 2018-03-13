Ученые нашли самый быстро вращающийся элемент живой природы

Исследование провели американские эксперты из Помона-колледжа.

Ученые определили, что быстрее всего в живой природе вращаются семена дикой петуньи. Во время распространения по воздуху они могут совершать до одной тысячи оборотов в секунду.

По словам сотрудников Помона-колледжа (США), семена дикой петуньи сорта Ruellia ciliatiflora могут распространяться по воздуху с помощью процесса, который называется баллистихория — способность рассеивать свои семена с достаточной скоростью. Во время этого процесса растение выбрасывает свои семена в воздух, придавая им ускорение. После этого, вращение будущих ростков увеличивается почти до одной тысячи оборотов в секунду.

Каждое семя имеет диаметр около 2,5 миллиметра. В полете семена петуньи могут преодолевать до шести километров.

Итоги исследования ученых были опубликованы в Journal of the Royal Society Interface.

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