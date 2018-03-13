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Томские ученые открыли новый вид ядовитой рыбы фугу
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Томские ученые открыли новый вид ядовитой рыбы фугу 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: Российская Газета
Томские ихтиологи совместно с коллегами из Японии обнаружили в акватории Сахалина новый вид ядовитой рыбы фугу. Он получил название «узорчатая собака-рыба».
Ученый Биологического института ТГУ Юрий Дылдин занимается изучением ихтиофауны Сахалина. Местные специалисты передали ему необычный экземпляр рыбы, выловленный в летнее время в заливе Анива. Ранее никто из сахалинских рыбаков подобную особь не встречал. Дылдин в свою очередь обратился за консультацией за консультацией к куратору ихтиологической коллекции Национального музея природы и науки в Токио Кейчи Мацууре.
— В процессе совместного изучения данной особи, ученые пришли к выводу, что она принадлежит к виду «полосатая собака-рыба», которую еще называют желтоперой. Ранее ни одного свидетельства присутствия данного вида в акватории Сахалина не было, — сообщили «РГ» в Томском государственном университете. — Результаты совместных исследований Юрий Дылдин и Кейчи Мацуура опубликовали в престижном научном журнале — бюллетене Национального музея природы и науки Токио.
Новый вид ядовитой фугу получил название расписная, или узорчатая рыба — Takifugu Favipterus. Причудливое наименование было дано из-за яркого окраса. Светло-коричневое тело рыбы покрыто множеством белых пятен.
В последнее время в акватории Сахалина регулярно отмечается появление теплолюбивых мигрантов из отряда тетраодонтов. Рыбаки уже встречали здесь северную собаку-рыбу и тигровую собаку-рыбу, луну-рыбу и спинорога. По мнению ученых это может быть обусловлено сменой направления течений Курасио либо изменением климата.
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