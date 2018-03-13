Какую должность в администрации президента РФ получил ростовский учёный?

Говорят, что учёный из Ростова-на-Дону занял важную должность при президенте РФ. Как ему это удалось?

Он возглавит департамент организационного обеспечения Управления президента по внутренней политике.

Отметим, что ранее Сериков был директором Института социологии и регионоведения Южного федерального университета.

Назначение стало итогом участия в конкурсе «Лидеры России», одним из участников которого и являлся Антон Сериков. Ростовчанин отметил, что для него это приятная неожиданность, но от новой должности он отказываться не будет.

Новые должности помимо нашего земляка получили ещё 44 участника конкурса.