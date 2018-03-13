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Какую должность в администрации президента РФ получил ростовский учёный?
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Какую должность в администрации президента РФ получил ростовский учёный? 

АиФ Ростов 13 марта 2018
Фото: АиФ Ростов
Говорят, что учёный из Ростова-на-Дону занял важную должность при президенте РФ. Как ему это удалось?
Стало известно, что немалый пост в администрации главы государства займёт учёный из Ростова-на-Дону Антон Сериков.
Он возглавит департамент организационного обеспечения Управления президента по внутренней политике.
Отметим, что ранее Сериков был директором Института социологии и регионоведения Южного федерального университета.
Назначение стало итогом участия в конкурсе «Лидеры России», одним из участников которого и являлся Антон Сериков. Ростовчанин отметил, что для него это приятная неожиданность, но от новой должности он отказываться не будет.
Новые должности помимо нашего земляка получили ещё 44 участника конкурса.
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