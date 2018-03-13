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Казанские учёные разработают навигационные системы на Луне
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Казанские учёные разработают навигационные системы на Луне 

Парламентская газета 13 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Учёные из Казанского федерального университета приступили к разработке системы координатного обеспечения лазерных маяков, которые установят на Луне. Первый аппарат будет отправлен в космос через два года, сообщает «Русская планета».
Такие маяки необходимы для установления селенографических широт на естественном спутнике Земли. Со своей стороны, казанские специалисты должны помочь учёным в определении точного места прилунения летательных аппаратов и выявлении схемы перемещения экипажей.
Отмечается, что благодаря отсутствию атмосферы на Луне, свет от маяков будет легко различим даже на больших расстояниях.
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