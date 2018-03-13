Казанские учёные разработают навигационные системы на Луне

Учёные из Казанского федерального университета приступили к разработке системы координатного обеспечения лазерных маяков, которые установят на Луне. Первый аппарат будет отправлен в космос через два года, сообщает «Русская планета».

Такие маяки необходимы для установления селенографических широт на естественном спутнике Земли. Со своей стороны, казанские специалисты должны помочь учёным в определении точного места прилунения летательных аппаратов и выявлении схемы перемещения экипажей.

Отмечается, что благодаря отсутствию атмосферы на Луне, свет от маяков будет легко различим даже на больших расстояниях.