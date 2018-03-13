В Индии создали удобрение из человеческих волос

Индии нашли необычное применение человеческим волосам. Сотрудники Керальского сельскохозяйственного университета разработали из них жидкое удобрение. Первые испытания растительного тоника дали положительный результат, сообщает издание The Hindu.

Сырье для эксперимента ученым поставили местные парикмахерские. В ходе преобразований волосы были промыты, а затем подвергнуты химической обработке и нагреву. При этом большая часть волос растворилась, превратившись в темную субстанцию, пахнущую тухлыми яйцами. После того как все химикаты в полученном растворе были нейтрализованы, специалисты проанализировали состав тоника на наличие полезных микроэлементов. Оказалось, что в больших концентрациях в нем содержится азот (9000 миллионых долей), в меньших количествах — калий и фосфор, а также низкий уровень кальция, магния и серы.

Обработав таким спреем растущую на территории университета бамию (овощная культура семейства мальвовые, известная также как окра или дамские пальчики), ученые отметили более интенсивный рост и раннее цветение растений по сравнению с теми культурами, которые были опрысканы обычными удобрениями.

Таким образом, специалисты опытным путем выяснили, что волосы могут снабдить растения теми же веществами, что и химические удобрения. Но поскольку человеческие локоны разлагаются долго, то они могут быть использованы в качестве удобрения медленного действия.

По мнению авторов разработки, эконовинка позволит не только уменьшить использование химических удобрений, но и помочь с утилизацией волос, создающих серьезную нагрузку на водоочистительные системы Индии.

Ученые также считают, что опробованный процесс изготовления удобрений может быть расширен, и в качестве сырья можно будет использовать также шерсть, рога, копыта и перья животных и птиц.

Сотрудники вуза надеются, что соответствующие заводы в стране появятся уже в ближайшем будущем.

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