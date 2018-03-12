#фото дня | Телескоп «Хаббл» запечатлел две сливающиеся галактики

Телескоп «Хаббл» — совместный проект NASA Европейского космического агентства (ЕКА) — находится на низкой околоземной орбите вот уже почти 28 лет. За это время аппарат пережил несколько поломок и починок, прошел несколько модернизаций и, конечно же, подарил нам бесчисленное количество просто фантастических снимков космических просторов. Совсем недавно ЕКА опубликовало одно из полученных «Хабблом» изображений — фотографию двух спиральных галактик, расположенных в 350 миллионах световых лет от нас и переживающих процесс своего слияния.

Хотя на изображении видно, что ядра этих галактик все еще находятся на достаточном удалении друг от друга, форма обеих галактик уже начала деформироваться под действием мощнейших гравитационных сил.

Как указывается в опубликованном ЕКА сообщении, у галактик на снимке наблюдается необычно длинные приливные хвосты — тонкая, вытянутая область из звезд и межзвездного газа, которая простирается из галактики в окружающее пространство. Регионы, отображаемые синим цветом на снимке, представляют собой «звездные ясли» — области, где по-прежнему происходит формирование новых звезд.

Процесс слияния двух космических тел займет множество миллионов лет. На самом деле оригинальный снимок двух этих галактик был опубликован еще в 2008 году, однако изображение выше является результатом работы камер Advanced Camera for Surveys (ACS) и Wide Field Camera 3 (WFC3), установленных на «Хаббле».

Агентство сообщает, что об этой сливающейся паре галактик стало известно еще около 52 лет назад, когда ученые пытались разобраться в одном необычном галактическом феномене:

«Пара Arp 256 была впервые каталогизирована американским астрономом Хэлтоном Арпом в 1966 году и наряду с другими 338 галактиками попала в его «Атлас пекулярных галактик», который служит наглядной иллюстрацией процесса эволюции, изменения, взаимодействия и поглощения галактик. Эти пекулярные галактики невозможно отнести к определенному классу в последовательности Хаббла. Они как естественный эксперимент в космических масштабах, наблюдение за которым позволяет ученым лучше понять физические процессы, заставляющие спиральные и эллиптические галактики приобретать новые формы».

Галактические слияния — это невероятно масштабные и мощные по своей природе события, способные изменить внешний вид всей Вселенной. Как указывает Space.com, эти явления для нынешней стадии эволюции Вселенной являются обыденными. Аналогичная судьба примерно через 4 миллиарда лет ожидает и нашу галактику Млечный Путь, которая столкнется со своим ближайшим соседом галактикой Андромеды. Тем не менее благодаря колоссальным расстояниям между звездными объектами вероятность того, что наше Солнце столкнется с какой-нибудь звездой из другой галактики, крайне низка. В то же время есть вероятность, что наша Солнечная система может быть отодвинута куда-то ближе к внешним границам нашей галактики либо вообще выброшена из нее. Сайт также добавляет, что в такие моменты самым опасным местом будут являться окрестности сливающихся сверхмассивных черных дыр, расположенных в самых центрах галактик.