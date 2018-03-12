Ещё
Выветривание горных пород может помочь поглощению СО2 из воздуха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выветривание горных пород может помочь поглощению СО2 из воздуха 

ТАСС 12 марта 2018
Выветривание большого количества мелких частиц горных пород может быть средством снижения концентрации парниковых газов в атмосфере. В то время как выветривание является медленным естественным процессом, в ходе которого минералы вступают в химическую реакцию с СО2, ускорение этого процесса может помочь в снижении климатических рисков. К такому выводу пришли исследователи Потсдамского института исследований воздействий на климат (PIK). Работа была опубликована в журнале Environmental Research Letters. Об этом сообщается в пресс-релизе PIK.
"Парижское соглашение подразумевает баланс между объемами антропогенных выбросов углекислого газа и абсорбции поглотителями СО2 во второй половине 21 века с целью сдерживания роста температуры в пределах 2°C", — говорит ведущий автор работы, исследователь PIK Джессика Стрефлер.
Эксперт подчеркивает, что требуется значительно сократить количество сжигаемого ископаемого топлива, в частности угля. «Тем не менее есть ряд промышленных процессов, в которых добиться сокращения выбросов СО2 сложно, поэтому поглощение углекислого газа из воздуха и его безопасное хранение в том числе благодаря выветриванию горных пород — крайне актуальная тема», — говорит Стрефлер.
В связи с этим ученые решили оценить, как усиление выветривания горных пород поможет смягчить воздействие на климат. В исследовании PIK были учтены добыча и измельчение горных пород, а также их транспортировка.
"Наши расчеты показывают, что усиленное выветривание может быть конкурентоспособным при $60 за тонну СО2, удаленного из атмосферы при помощи дунита (горная порода), и $200 за тонну СО2, удаленного при помощи базальта", — поясняет Стрефлер.
Как подчеркивают авторы, эти цены вдвое выше, чем цены на углерод, обсуждаемые в ходе нынешних политических дискуссий, а также выше стоимости лесовосстановления — €24 на тонну выведенного СО2. Это является основной преградой для дальнейшей реализации выветривания как способа уменьшения выбросов углекислого газа.
Исследователи отмечают, что в данной области требуются дальнейшие исследования, так как дунит содержит вредные вещества вроде хрома и никеля, которые могут высвобождаться во время процесса выветривания. По этой причине исследователи в большей степени фокусируются на базальте, как на более устойчивом варианте горной породы. По подсчетам авторов, для изоляции 1 млрд тонн СО2 требуется более 3 млрд тонн базальта.
По данным, полученным в обсерватории на Мауна-Лоа (Гавайи), самые большие выбросы СО2 в атмосферу Земли наблюдались с 2015 по 2017 гг. В эти годы концентрация углекислого газа достигла рекордной отметки в 400 частей на миллион. В феврале 2017 г. станция мониторинга парниковых газов на Мауна-Лоа сообщила, что уровень парникового газа достиг 406,42 частей на миллион.
Материал предоставлен проектом "+1".
ТАСС: последние новости
ABC: Пентагон рассекретил видеозапись НЛО, сделанную с борта самолета ВМС США Путин отметил уникальность исследований, которые проводят в медцентре им. Алмазова Астрофизик Нил Деграсс Тайсон скорбит в связи со смертью Стивена Хокинга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля212
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня30
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе33
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию541
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури45
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение