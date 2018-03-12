Выветривание горных пород может помочь поглощению СО2 из воздуха

Выветривание большого количества мелких частиц горных пород может быть средством снижения концентрации парниковых газов в атмосфере. В то время как выветривание является медленным естественным процессом, в ходе которого минералы вступают в химическую реакцию с СО2, ускорение этого процесса может помочь в снижении климатических рисков. К такому выводу пришли исследователи Потсдамского института исследований воздействий на климат (PIK). Работа была опубликована в журнале Environmental Research Letters. Об этом сообщается в пресс-релизе PIK.

"Парижское соглашение подразумевает баланс между объемами антропогенных выбросов углекислого газа и абсорбции поглотителями СО2 во второй половине 21 века с целью сдерживания роста температуры в пределах 2°C", — говорит ведущий автор работы, исследователь PIK Джессика Стрефлер.

Эксперт подчеркивает, что требуется значительно сократить количество сжигаемого ископаемого топлива, в частности угля. «Тем не менее есть ряд промышленных процессов, в которых добиться сокращения выбросов СО2 сложно, поэтому поглощение углекислого газа из воздуха и его безопасное хранение в том числе благодаря выветриванию горных пород — крайне актуальная тема», — говорит Стрефлер.

В связи с этим ученые решили оценить, как усиление выветривания горных пород поможет смягчить воздействие на климат. В исследовании PIK были учтены добыча и измельчение горных пород, а также их транспортировка.

"Наши расчеты показывают, что усиленное выветривание может быть конкурентоспособным при $60 за тонну СО2, удаленного из атмосферы при помощи дунита (горная порода), и $200 за тонну СО2, удаленного при помощи базальта", — поясняет Стрефлер.

Как подчеркивают авторы, эти цены вдвое выше, чем цены на углерод, обсуждаемые в ходе нынешних политических дискуссий, а также выше стоимости лесовосстановления — €24 на тонну выведенного СО2. Это является основной преградой для дальнейшей реализации выветривания как способа уменьшения выбросов углекислого газа.

Исследователи отмечают, что в данной области требуются дальнейшие исследования, так как дунит содержит вредные вещества вроде хрома и никеля, которые могут высвобождаться во время процесса выветривания. По этой причине исследователи в большей степени фокусируются на базальте, как на более устойчивом варианте горной породы. По подсчетам авторов, для изоляции 1 млрд тонн СО2 требуется более 3 млрд тонн базальта.

По данным, полученным в обсерватории на Мауна-Лоа (Гавайи), самые большие выбросы СО2 в атмосферу Земли наблюдались с 2015 по 2017 гг. В эти годы концентрация углекислого газа достигла рекордной отметки в 400 частей на миллион. В феврале 2017 г. станция мониторинга парниковых газов на Мауна-Лоа сообщила, что уровень парникового газа достиг 406,42 частей на миллион.

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