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Ученые регистрируют до 10 тыс. сигналов от инопланетян ежедневно
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Ученые регистрируют до 10 тыс. сигналов от инопланетян ежедневно 

Новости Рязани 12 марта 2018
Фото: Новости Рязани
Естественный фон нашей Вселенной насыщен множеством необъяснимыми современной наукой радиосигналами. Нередко ученые-астрономы фиксируют импульсы даже из таких районов космоса, где нет ни одного объекта-источника.
Как пишет ToDay News Ufa, ежедневно аппаратура научно-исследовательских комплексов и обсерваторий регистрируют до 10 тысяч сигналов из космоса, природа которых остается неизвестной. В частности, ученые до сих пор не разобрались с радиоимпульсами FRB.
Еще больше вопросов возникает с сигналами, поступающих из пустого пространства, где нет звезд, планет и вообще какого-либо объекта подходящего на роль источника. В этом случае эксперты не исключают, что аппаратура фиксируют импульсы корабля инопланетян или их космической базы.
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