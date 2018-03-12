Ученые регистрируют до 10 тыс. сигналов от инопланетян ежедневно

Естественный фон нашей Вселенной насыщен множеством необъяснимыми современной наукой радиосигналами. Нередко ученые-астрономы фиксируют импульсы даже из таких районов космоса, где нет ни одного объекта-источника.

Как пишет ToDay News Ufa, ежедневно аппаратура научно-исследовательских комплексов и обсерваторий регистрируют до 10 тысяч сигналов из космоса, природа которых остается неизвестной. В частности, ученые до сих пор не разобрались с радиоимпульсами FRB.

Еще больше вопросов возникает с сигналами, поступающих из пустого пространства, где нет звезд, планет и вообще какого-либо объекта подходящего на роль источника. В этом случае эксперты не исключают, что аппаратура фиксируют импульсы корабля инопланетян или их космической базы.