Астрономы обнаружили десятки «двойников» Земли вне Солнечной системы

Благодаря запуску орбитального телескопа «Кеплер», исследователи обнаружили около четырех тысяч планет за пределами Солнечной системы, причем несколько десятков из них ученые назвали потенциальными «двойниками» Земли.

В окрестностях Солнечной системы обнаружены 15 новых экзопланет, одна из которых расположена внутри так называемой «зоны жизни». Предположительно она имеет земную атмосферу и океаны.

Открытие принадлежит орбитальной обсерватории «Кеплер».

По словам Теруюки Хирано из японского Технологического института Токио, в настоящее время ученые не обладают информацией о планетах, которые вращаются вокруг красных карликов.

«Как показывают наши расчеты, эта планета должна обладать земной атмосферой и аналогичной структурой недр, однако пока у нас нет никаких гарантий того, что это так на самом деле. Пока мы почти ничего не знаем о планетах, вращающихся вокруг красных карликов, так как их число заметно ниже, чем общее количество планет, открытых у звезд, похожих на Солнце», — сообщил он.

Благодаря запуску орбитального телескопа «Кеплер», исследователи обнаружили около четырех тысяч планет за пределами Солнечной системы, причем несколько десятков из них ученые назвали потенциальными «двойниками» Земли.

За последние два года астрономам удалось открыть несколько звездных систем, а также экзопланет, среди которых — Proxima b и семь небольших миров у звезды TRAPPIST-1. Благодаря данным открытиям исследователи заключили, что первый полноценный «земной» аналог будет открыт именно у красного карлика, сообщает журнал Astronomical Journal.

Всего японским астрологам удалось обнаружить 15 новых планет, которые своими размерами похожи на увеличенные копии Земли. По данным исследователей, практически все они вряд ли способны поддерживать жизнь, а их атмосфера больше напоминает Венеру.

Ранее ученые назвали места в Солнечной системе, где может быть жизнь.