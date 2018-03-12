Ученые уточнили возраст кометы Чурюмова-Герасименко

ЖЕНЕВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков /. Комета 67P/Чурюмова-Герасименко, открытая советскими учеными в 1969 году, образовалась в результате столкновения двух космических тел на поздних этапах формирования Солнечной системы, то есть она значительно моложе, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришла международная группа ученых на основе компьютерного моделирования.

Как сообщает на своем сайте Бернский университет, специалисты которого участвовали в исследованиях, в ходе научной работы ученые ставили целью выяснить, что происходит после столкновения ядер двух комет. «Расчеты показали, что значительная часть материала аккумулируется в многочисленных мелких осколках», — заявил Мартин Ютци — эксперт Центра исследования космоса и обитаемости этого университета. Образовавшиеся после столкновения элементы имеют разную форму, и некоторые состоят из двух частей, по аналогии с кометой 67P/Чурюмова-Герасименко.

"Нас удивило то, что при такого рода катастрофических столкновениях лишь незначительная часть материала существенно сжимается и нагревается", — пояснил Ютци. Более того, этот материал выбрасывается и, по мнению астрономов, едва ли он участвует в формировании нового поколения ядер комет. Вместе с тем, летучие субстанции, имеющиеся у комет, могут «пережить» даже очень мощные столкновения. Поэтому новое поколение комет сохраняет низкую плотность структуры и в них по-прежнему присутствуют летучие вещества.

Подобными свойствами обладает и комета 67P/Чурюмова-Герасименко, имеющая форму «утки». Специалисты сделали вывод, что она, действительно, могла появиться в результате мощного столкновения на позднем этапе формирования Солнечной системы, а не на начальном 4,5 млрд лет назад, как считают некоторые специалисты. Мартин Ютци и его коллега — астрофизик Бернского университета Вилли Бенц — пришли к заключению, что относительно тонкое соединение между двумя компонентами кометы не могло бы сохраниться на протяжении нескольких миллиардов лет. То есть комета относительно молода.

Компьютерное моделирование показало, что после столкновения небольшие по размеру осколки, находящиеся поблизости от крупных, могут аккумулироваться ими. Ученые дали обоснование также пористой структуре кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, о которой стало известно во время исследований при помощи космического аппарата Rosetta.