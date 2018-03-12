Маск нашел способ пережить Третью мировую войну

«Мы хотим быть уверены в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее, и, возможно, сократить продолжительность средних веков. Именно поэтому, я думаю, важно иметь находящуюся на самообеспечении станцию», — сказал он. Земляне переживут Третью мировую войну в случае наличия у человечества обитаемых лунных и марсианских станций. Об этом заявил глава американской компании SpaceX Илон Маск на ежегодном фестивале технологий и культуры South by Southwest в Остине (Техас), сообщает Phys.org.

Маск добавил, что идеальным вариантом была бы станция на Марсе.

«Потому что Марс достаточно далек от Земли, и вероятность того, что такая база выживет, больше, чем для базы на Луне», — пояснил бизнесмен.

По его словам, станции на Марсе и база на Луне «могут помочь вновь возродить жизнь на Земле», и важно организовать их «до возможной третьей мировой войны».

Также на South by Southwest Маск заявил, что летные испытания второй ступени многоразовой сверхтяжелой космической системы BFR (Big Falcon Rocket), предназначенной, в частности, для полетов на Марс, состоятся в первой половине 2019 года. Данный элемент, согласно планам SpaceX, будет фактически представлять собой пилотируемый корабль, устанавливаемый на первую ступень BFR.