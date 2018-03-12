Маск дал человечеству совет по выживанию

Илон Маск рассказал, как человечеству пережить Третью мировую войну

Илон Маск. Важно работать в направлении строительства космических станций на Марсе и Луне, так как они в случае Третьей мировой войны они могут помочь возрождению человеческой цивилизации, считает известный предприниматель, глава американской компании SpaceX

"Мы хотим иметь уверенность в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее, и, возможно, сократить продолжительность средних веков. Именно поэтому, я думаю, важно иметь находящуюся на самообеспечении станцию. В идеале — на Марсе, потому что Марс достаточно далек от Земли, и больше вероятность, что база на Марсе выживет (в случае войны), чем база на Луне", — сказал Маск, выступая на фестивале SXSW в Техасе. По его словам, "есть некоторая вероятность" того, что в скором времени на Земле вновь могут наступить "средние века, в особенности, если настанет третья мировая война".

По его словам, станции на Марсе и база на Луне "могут помочь вновь возродить жизнь на Земле", и важно организовать их "до возможной Третьей мировой войны".

В сентябре прошлого года Маск заявил, что компания SpaceX разрабатывает новую многоцелевую ракету для полетов на Марс и перелетов из одной точки Земли в другую, которые будут длиться менее часа. По его словам, для создания новой ракеты, получившей рабочее название BFR, используются все достижения компании.

Предполагается, что та же ракета будет использоваться для полетов на Марс и Луну. Ракета сначала должна будет достичь околоземной орбиты, где будет происходить дозаправка. Затем она продолжит путь до пункта назначения. В частности, технология позволит совершать полеты на Луну и обратно, чтобы создать базу на спутнике Земли.

Выступая на фестивале SXSW, глава SpaceX заявил, что космический корабль компании может приступить к краткосрочным полетам на Марс в первой половине следующего года, при этом признав, что его прогнозы "часто оптимистичны".

Ранее сообщалось, что на Марс компания планирует направить две грузовые миссии к 2022 году. За это время будет проведено исследование возможных технических проблем размещения на планете и поиск воды. Кроме того, будут установлены системы жизнеобеспечения, подачи энергии и добычи минеральных ресурсов для последующих миссий.