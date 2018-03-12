Ученые нашли алмаз с «космическим» льдом

Команда ученых из Университета Невады США ) обнаружила внутри алмазов, сформировавшихся глубоко в земной коре, так называемый лед-VII, ранее в естественном виде на Земле не встречавшийся. О своей находке они сообщили в статье в журнале Science.

Лед-VII примерно в полтора раза плотнее обычного льда-I, отличается и его кристаллическая структура: атомы располагаются в форме куба, а не в виде шестиугольника. Получить лед-VII до этого удавалось только в лабораторных условиях, так как для его образования требуется очень большое давление. На нашей планете оно достижимо глубоко в мантии земной коры, но там довольно высокая температура, из-за чего лед этой формы не может быть стабильным.

Впрочем, оказалось, что может, но при определенных условиях. Американские ученые изучали алмазы, «родившиеся» на глубине 410-660 километров и постепенно поднявшиеся на поверхность Земли. В ходе формирования драгоценных камней они могут инкапсулировать в себя частички из окружающей среды, в том числе воду, а благодаря естественной твердости алмазов, эти вкрапления остаются затем нетронутыми, несмотря на колоссальное давление.

Как сообщает Los Angeles Times со ссылкой на автора исследования, профессора геофизики в Университете Невады Оливера Шаунера (Oliver Tschauner), в данном случае алмазы, видимо, захватили небольшие капельки чрезвычайно плотной воды, которая в ходе «всплытия» камней на поверхность подверглась более низким температурам при том же высоком давлении. Так и образовался лед-VII.

Шаунер откровенно признал, что открытие было сделано совершенно случайно, так как ученые изначально искали в алмазах необычные формы углекислого газа. Однако сканирование с помощью рентгеновских лучей дало совершенно неожиданный результат. На Земле этот тип льда в естественных условиях ранее не встречался. Хотя ученые уверены, что его довольно много в Солнечной системе, возможно, на таких спутниках Юпитера и Сатурна, как Европа и Энцелад.