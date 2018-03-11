Пользователи соцсетей сравнили фотографию циклонов на Юпитере с пиццей

Космическое агентство NASA опубликовала на своей странице в Instagram фотографию циклонов на полюсах Юпитера. Пользователи социальной сети сравнили планету‐гиганта с большой пиццей с пепперони.

Ученыt получили снимки с межпланетной станции «Юнона», которая исследует атмосферу Юпитера.

Публикация от NASA (@nasa)

Мар 7, 2018 в 2:32 PST На северном полюсе восемь огромных завихрений скопились вокруг девятого, самого крупного, образовав очень ровный восьмиугольник. Светлые циклоны чередуются с более темными, а потоки газов между ними дополняют эту необычную геометрию. Именно они напомнили пользователям кусочки колбасы.

Космическая пицца.

Эта пицца не для человека! Она больше подходит космическому Годзилле!

Нечто опасное выглядит как моя любимая еда.

А кому привиделся на снимке десерт.

Ммм… Это похоже на лимонный пирог безе.

То, что изображено на фотографии похоже на ад… или мороженое.

Ученые получили много новой информации о внутреннем строении Юпитера благодаря полученным данным с аппарата Juno. В частности, исследователи узнали, что потоки в атмосфере крупнейшей планеты Солнечной системы проникают в нее на глубину порядка трех тысяч километров. В этом слое сосредоточен примерно 1% всей массы Юпитера.