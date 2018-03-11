В Италии нашли причину человеческого успеха

Самые успешные люди стали такими благодаря воле случая. Об этом заявили ученые из Университета Катании в Италии , передает телеканал «360».

Специалисты отметили, что в большинстве случаев талант, ум и работоспособность не помогают людям построить отличную карьеру. К такому выводу ученые пришли, создав детальную компьютерную симуляцию жизни на основе реальной модели распределения богатства в мире.

10% людей от общего числа мирового населения владеет 85% всех благ. При этом такие качества, как высокий интеллект, талант и выносливость, распределены между всеми.

Сначала компьютер смоделировал тысячу человек со средним уровнем одаренности. Затем в модель внесли ряд случайных событий, которыми виртуальные участники могли воспользоваться, чтобы увеличить свое благосостояние, если этому поспособствует удача. В конечном счете, виртуальные результаты распределения благ почти повторили реальное состояние дел — 20% агентов завладели 80% богатств. И оказалось, что самыми успешными стали отнюдь не талантливые люди.