Импланты из золота и титана вернули зрение слепым мышам

В журнале Nature Communications опубликованы результаты исследования ученых из университета Фудана, которые разработали прототип нового искусственного фоторецептора. Так называют чувствительные к свету структуры внутри глаз, отвечающие за получение информации извне — то, что мы именуем «способностью видеть». Как и любая часть организма, они могут быть повреждены, но теперь у исследователей появился шанс создать особенный протез. Китайские ученые взяли за основу диоксид титана, материал с ярко выраженной реакцией на попадание фотонов света. Они сконструировали из него сеточки фоторецепторов, которые при помощи нанопроводов из золота вживили подопытным мышам. Но сначала для чистоты эксперимента вивисекторы повредили геном грызунов, чтобы те ослепли «естественным путем», за счет деградации их собственных фоторецепторов в глазах.

После установки слепым мышам имплантов, те вновь стали реагировать на свет, причем реакция отличалась в зависимости от выбранной части видимого спектра. Но и только — на текущем этапе ученые не могут понять, насколько детально видят мышки, распознают ли они образы, правильно или нет различают цвета. Только сам факт восстановления реакции на свет — впрочем, импланты успешно проработали более 8 недель на разных особях без каких-либо побочных эффектов, что уже является неплохим результатом.

Специалисты из других стран уже усмотрели в китайской разработке шанс на получение дешевого и эффективного средства против недугов вроде пигментного ретинита или дегенерации желтого пятна. Оба заболевания очень распространены во всех странах, особенно у стариков — если мы научимся заменять отслужившие свое фоторецепторы имплантами, мир наверняка «прозреет» заново.