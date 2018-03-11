Доисторический океан смоделировали в лаборатории

Ученые из Германии США воссоздали в лаборатории условия в океане 2,5 млрд лет назад, чтобы понять, как образовались отложения с высоким содержанием железа. Результаты работы можно найти в журнале Scientific Reports.

В более ранних исследованиях авторы статьи использовали мерный цилиндр, чтобы смоделировать условия на разной глубине. Тогда они имитировали условия в океане архейского эона (4-2,5 млрд лет назад), содержавшем большое количество железа и только тот кислород, который могли выработать цианобактерии.

В новой работе ученые исследовали взаимодействие железа и выделенного бактериями кислорода. Они обнаружили, что большая часть железа не была окислена и оставалась в растворе, то есть восстановительные реакции шли намного активнее, чем предполагали ученые. Возможно, таким образом действовали ферменты бактерий. Другое объяснение — железо восстанавливалось в результате химической реакции под действием солнечного света.

По мнению авторов статьи, их результаты могут изменить предполагаемые условия формирования отложений с высоким содержанием железа. «Считается, что богатые железом осадочные отложения образовались в океане в бескислородных условиях. Однако возможно, что есть способ формировать отложения с высоким содержанием железа и в присутствии кислорода», — заключила первый автор статьи, сотрудник Университета штата Айова Элизабет Своннер.