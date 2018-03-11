В Австралии нашли неизвестное науке создание 

Интересные новости из Австралии, где парочка, прогуливающая по одному из пляжей нашла удивительное животное, которое пугало и удивляло свои видом. Удивительная находка была сделана на пляже Муор-Парк. Сначала монстра заметил Джон Линдхом, а затем и его супруга ужаснулась тому, что выбросило на берез из морских глубин. Пара решила поделиться фотографией в интернете, чтобы хоть кто-то смог опознать морское чудо. Однако, даже среди учёных не нашлось тех, кто мог бы сказать, что это за зверь. Удивительную находку убрали с пляжа и при взвешивании удивил многих. Неизвестное существо весит целых 150 килограмм и у него 3 хвоста. Возможно, что спустя время, биологи или учёные смогут опознать вид животного.