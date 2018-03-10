Ещё
Разработана новая технология возвращения зрения слепым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разработана новая технология возвращения зрения слепым 

МедикФорум 10 марта 2018
Фото: МедикФорум
В Швейцарии разработали более совершенный имплантат для сетчатки, обеспечивающий значительное расширение поля зрения и улучшение его остроты по сравнению с ранее применявшимися технологиями. В ряде случаев причиной потери зрения является гибель светочувствительных клеток сетчатки глаза. Самым успешным методом лечения такой слепоты является применения имплантатов сетчатки. Ученые из Швейцарской технической высшей школы Лозанны разработали новейший тип имплантатов-нейропротезов, который позволяет достичь гораздо больших успехов в восстановлении зрения — сообщает Medikforum.ru. Новейший имплантат, в отличие от обычных, не имеет проводов. Он изготовлен из высокоэластичного материала с фотоэлектрическими пикселями. Это устройство позволяет пользователю возвратить поле зрения до 46 градусов — больше, чем уже применяемые имплантаты. Фотоэлектрические пиксели работают от солнечной энергии и сами генерируют электрический ток. Имплантаты имеют большую площадь по сравнению с обычными и стимулирую больше клеток сетчатки, благодаря чему удается добиться большего поля и лучшей остроты зрения у пациентов. Эластичный материал позволяет делать имплантат большего размера. Подробнее о разработке сообщает журнал Nature Communications.
МедикФорум: последние новости
Вскрылись подробности тяжелой болезни Олега Табакова Названы самые опасные в своих побочных эффектах лекарства Сеть с ажиотажем обсуждает внешний вид Мая Абрикосова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля213
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня30
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе33
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию541
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури45
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение