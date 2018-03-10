Разработана новая технология возвращения зрения слепым 

В Швейцарии разработали более совершенный имплантат для сетчатки, обеспечивающий значительное расширение поля зрения и улучшение его остроты по сравнению с ранее применявшимися технологиями. В ряде случаев причиной потери зрения является гибель светочувствительных клеток сетчатки глаза. Самым успешным методом лечения такой слепоты является применения имплантатов сетчатки. Ученые из Швейцарской технической высшей школы Лозанны разработали новейший тип имплантатов-нейропротезов, который позволяет достичь гораздо больших успехов в восстановлении зрения — сообщает Medikforum.ru. Новейший имплантат, в отличие от обычных, не имеет проводов. Он изготовлен из высокоэластичного материала с фотоэлектрическими пикселями. Это устройство позволяет пользователю возвратить поле зрения до 46 градусов — больше, чем уже применяемые имплантаты. Фотоэлектрические пиксели работают от солнечной энергии и сами генерируют электрический ток. Имплантаты имеют большую площадь по сравнению с обычными и стимулирую больше клеток сетчатки, благодаря чему удается добиться большего поля и лучшей остроты зрения у пациентов. Эластичный материал позволяет делать имплантат большего размера. Подробнее о разработке сообщает журнал Nature Communications.