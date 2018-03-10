Три варианта: ученые представили, как погибнет Вселенная

Свои версии развития событий обнародовали сотрудники Стокгольмского университета.

Ученые рассчитали три варианта гибели Вселенной. По их мнению, этот процесс начнется в тот момент, когда мироздание сожмется, замерзнет и взорвется.

Свои версии развития событий обнародовали сотрудники Стокгольмского университета. При этом точная картина «смерти» мегагалактики экспертам пока не видна. Однако они со стопроцентной уверенностью заявляют, что процесс разрушения Вселенной будет запущен.

Согласно первой версии, расширяющееся космическое пространство остановится, а его гравитационные силы сожмутся. Таким образом, произойдет Большой взрыв.

По второй версии, Вселенную ждет Большой разрыв ткани мироздания и атомов. В третьем варианте «гибели» мегагалактики говорится о том, что она будет заморожена из-за аномально низких температур. В связи с этим, звезды перестанут формироваться, а все текущие процессы остановятся, сообщает издание Aftonbladet.

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