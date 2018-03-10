Исследователи нашли алмаз с с инопланетным льдом внутри

Группа учёных случайно обнаружила Лед-VII, который практически невозможно найти на нашей планете, зато в космосе его предостаточно. Данный случай произошёл впервые, ранее исследователям не удавалось найти данный лёд на нашей планете. Оливер Шаунер вместе со своей группой исследователей случайно обнаружили данный алмаз с «космическим» льдом внутри. Он залегал на под под поверхностью земли на колоссальных 645 километрах, каким именно образом им удалось поднять алмаз с такой глубины, не сообщается, но факт нахождения алмаза, является удивительным. Учёные могут создавать Лед-VII в искусственных условиях на Земле и он отличается лишь тем, что имеет очень плотную структуру, в два раза превышающую традиционный лёд, который люди привыкли видеть и добавлять в напитки, например. Стоит отметить, что лед внутри алмаза исследователи обнаружили с помощью рентгена, когда хотели узнать данные об углекислом газе и структуре алмаза. Работа Оливера и его команды была опубликована в журнале Science и для мира это было очень интересной новостью.