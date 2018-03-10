Ракета-носитель «Союз» благополучно вывела на орбиту спутники связи 

Спутники серии «O3b» нужны для обеспечения для высокоскоростной мобильной и стационарной связи.
Российская ракета-носитель «Союз» в пятницу, 9 марта, смогла вывести на орбиту четыре спутника связи. Таким образом, пусковая кампания «Arianespace VS18» окончена.
— Вечером прошло отделение четырех европейских космических аппаратов «O3b» от разгонного блока «Фрегат-МТ», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Уточнятся, что программа выполнена без каких-либо технических трудностей.
Спутники серии «O3b» нужны для обеспечения для высокоскоростной мобильной и стационарной связи.
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