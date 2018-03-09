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Голландские ученые разработали ДНК-тест для выявления незаконно вырубленных деревьев
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Голландские ученые разработали ДНК-тест для выявления незаконно вырубленных деревьев 

Hi-News.ru 9 марта 2018
Фото: Hi-News.ru
Тестами ДНК уже никого не удивишь, однако ученые из Голландии сумели найти применение давно известной технологии: новый ДНК-тест будут использовать на благо экологии, а именно для определения того, насколько законно была произведена вырубка тех или иных пород дерева.
За разработку отвечают эксперты из Вагенингенского университета. Как пишет новостной портал DutchNews, согласно статистике, от 30 до 90% тропических деревьев экзотических пород попадают на рынок незаконно, поэтому проверка места вырубки очень важна для спасения «легких нашей планеты», ведь сейчас контроль проводится недостаточно эффективно. Новый тест ДНК позволяет точно установить место, где было срублено дерево, а значит и определить, законно было это сделано или нет. Как отметил один из экспертов Вагенингенского университета Март Влам,
«Тот факт, что мы можем определить радиус территории, где росло дерево, с точностью до 14 км, является прорывом. Более ранние исследования были не настолько точными».
Для того чтобы добиться такого результата, ученые провели сбор нескольких сотен образцов с пяти мест вырубки в Камеруне и Республике Конго. Эти образцы использовались для создания базы данных.
«Мы протестировали все образцы древесины. У меня и других экспертов было по 12 новых образцов древесины с одних и тех же мест вырубки, причем я знал происхождение каждого из них, а специалисты — нет. После анализа удалось установить, что в 92% случаев результат был верным. Но не стоит радоваться раньше времени. Нам нужно провести еще массу исследований для того, чтобы подобные тесты можно было использовать в качестве доказательства в зале суда. В первую очередь, нам нужно повысить качество анализа и собрать образцы с гораздо большей территории, чем сейчас».
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