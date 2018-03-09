Ещё
Российские ученые разрабатывают уникальные аккумуляторы для будущих космических миссий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские ученые разрабатывают уникальные аккумуляторы для будущих космических миссий 

Hi-News.ru 9 марта 2018
Фото: Hi-News.ru
Вопросы создания емкого и эффективного энергопитания особенно актуальны в условиях космоса, где просто «воткнуть в розетку» аккумулятор не получится. Поэтому в сфере энергоносителей ведутся постоянные разработки. К примеру, в нашей стране в ближайшие несколько лет появятся крайне перспективные аккумуляторы нового типа для работы в условиях космоса.
Разработка ведется специалистами Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК), которые планируют в рамках проекта «Косморобот» завершить работу над аккумуляторными батареями в ближайшие несколько лет. Как сообщил генеральный конструктор ЦНИИ РТК Александр Лопота в интервью агентству «Интерфакс»,
«Сейчас мы находимся на этапе разработки рабочей конструкторской документации с переходом в следующем году непосредственно к изготовлению самого изделия. Рассчитываем, что проект будет завершен в 2020 году».
Если говорить о проекте «Косморобот», то он предусматривает создание автоматизированной системы космического назначения, в состав которой войдут специальный мобильный робот, системы управления, средства интеграции и наземный сегмент.
«Мобильный робот будет состоять из базового блока, блока аккумуляторных батарей, двух манипуляторов, опорного узла, обзорных телекамер и приемо-передающего устройства. Опытная эксплуатация запланирована с 2020 по 2024 год на базе Научно-энергетического модуля российского сегмента Международной Космической Станции».
Hi-News.ru: последние новости
Другой человек: как годовая миссия на МКС повлияла на американского астронавта Российские ученые создали астероид и уничтожили его лазером Имитация «тумана» поможет в поиске инопланетян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля212
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня30
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе33
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию541
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури45
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение