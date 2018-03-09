Российские ученые разрабатывают уникальные аккумуляторы для будущих космических миссий

Вопросы создания емкого и эффективного энергопитания особенно актуальны в условиях космоса, где просто «воткнуть в розетку» аккумулятор не получится. Поэтому в сфере энергоносителей ведутся постоянные разработки. К примеру, в нашей стране в ближайшие несколько лет появятся крайне перспективные аккумуляторы нового типа для работы в условиях космоса.

Разработка ведется специалистами Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК), которые планируют в рамках проекта «Косморобот» завершить работу над аккумуляторными батареями в ближайшие несколько лет. Как сообщил генеральный конструктор ЦНИИ РТК Александр Лопота в интервью агентству «Интерфакс»

«Сейчас мы находимся на этапе разработки рабочей конструкторской документации с переходом в следующем году непосредственно к изготовлению самого изделия. Рассчитываем, что проект будет завершен в 2020 году».

Если говорить о проекте «Косморобот», то он предусматривает создание автоматизированной системы космического назначения, в состав которой войдут специальный мобильный робот, системы управления, средства интеграции и наземный сегмент.

«Мобильный робот будет состоять из базового блока, блока аккумуляторных батарей, двух манипуляторов, опорного узла, обзорных телекамер и приемо-передающего устройства. Опытная эксплуатация запланирована с 2020 по 2024 год на базе Научно-энергетического модуля российского сегмента Международной Космической Станции».