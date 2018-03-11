Опубликованы кадры перехвата НЛО истребителями ВВС США

Опубликовано новое видео перехвата НЛО американскими истребителями

Аналитическая компания To the Stars Academy of Arts and Science опубликовала новое видео, на котором самолет ВВС США ведет наблюдение за неопознанным летающим объектом.

Сообщается, что запись сделана истребителем F/A-18 Hornet в 2015 году у восточного побережья США на высоте 7,5 тысячи метров. На ней виден овальный объект, который с большой скоростью двигается над поверхностью моря.

Переговоры пилотов свидетельствуют о том, что НЛО удалось захватить в прицел лишь с третьей попытки, при этом ранее летчики не встречали подобные объекты и удивлены увиденным.

В декабре 2017 года Пентагон обнародовал видео 2004 года, в котором американские истребители пытаются перехватить вращающийся НЛО, который двигался быстрее любого самолета ВВС США.