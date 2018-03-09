Финские ученые впервые в мире сумели создать квантовую шаровую молнию

Хотя человечество наблюдает явление шаровой молнии уже многие столетия, до сих пор нет ни одной неоспоримой модели ее работы. А если зайти с другой стороны, подумали финские ученые из университета Аалто, сконструировать нечто похожее, а затем уже изучать его характеристики? Им удалось получить в лабораторных условия крошечную версию скирмиона, квазичастицы, которая могла бы стать платформой для превращения в шаровую молнию или нечто большее. За основу в эксперименте финны взяли конденсат Бозе-Эйнштейна, настолько переохлажденное вещество, что его атомы фактически потеряли энергию движения. Ученые подобрали магнитное поле с такими параметрами, что при воздействии на спины атомов в центре условной модели образовалось поле с нулевым зарядом. После чего спины атомов вокруг него развернулись и переплелись в подобие единой кольцеобразной структуры. Это и есть скирмион, квазичастица, существование которой было предсказано еще в 1962 году.

Далее начались эксперименты, из которых сделали два важных вывода. Во-первых, скирмион можно перемещать и воздействовать на него, при этом кольцо никогда не размыкается, пока действует особая структура магнитного поля. Во-вторых, для создания такого поля достаточно двух правильно подобранных противоположно циркулирующих электрических токов. То есть, в теории, сверхустойчивый электромагнитный узел может зародиться от разряда обычной молнии и остаться существовать сам по себе — как в старинных легендах.

Созданная финскими учеными квазичастица имеет квантовый эффект, она не существует без активации своего магнитного поля. Плюс лабораторный скирмион очень крошечный, до «настоящей» шаровой молнии ему еще расти и расти. Но если ученым действительно удастся получить такой объект, да еще и в управляемом виде, это будет означать прорыв в технологиях контроля над плазмой и шанс на создание принципиально новых видов реакторов.