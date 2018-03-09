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NASA собирается сбивать опасные для Земли астероиды ядерным оружием
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NASA собирается сбивать опасные для Земли астероиды ядерным оружием 

Свободная пресса 9 марта 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Сотрудники космического агентства NASA уже нашли способ защитить нашу планету от астероидов. Они будут сбивать астероиды при помощи ядерного оружия. Специалисты заявили, что если в опасных пределах появится астероид из списка потенциально опасных для Земли, он будет сбит ядерной боеголовкой.
Например, астероид Бенну, который состоит в этом списке. Однако он пока вращается вокруг Солнца, поэтому для Земли он не опасен. Также в NASA заявили, что пока нет потенциально опасного астероида, который может стать причиной гибели человечества, пишет tdnu.ru.
Ранее сообщалось, что российские ученые создали методику воздействия на астероиды при помощи лазера.
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