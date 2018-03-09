NASA собирается сбивать опасные для Земли астероиды ядерным оружием

Сотрудники космического агентства NASA уже нашли способ защитить нашу планету от астероидов. Они будут сбивать астероиды при помощи ядерного оружия. Специалисты заявили, что если в опасных пределах появится астероид из списка потенциально опасных для Земли, он будет сбит ядерной боеголовкой.

Например, астероид Бенну, который состоит в этом списке. Однако он пока вращается вокруг Солнца, поэтому для Земли он не опасен. Также в NASA заявили, что пока нет потенциально опасного астероида, который может стать причиной гибели человечества, пишет tdnu.ru.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали методику воздействия на астероиды при помощи лазера.