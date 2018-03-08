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На коже египетских мумий обнаружили татуировки, которым 5000 лет
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На коже египетских мумий обнаружили татуировки, которым 5000 лет 

Anews 8 марта 2018
Фото: Anews
Неожиданное открытие сделали в одном из британских музеев. У египетских мумий, которые хранились там долгое время ученые обнаружили небольшие татуировки. Согласно данным специалистов, рисунки были нанесены более 5000 лет назад, что делает их одними из древнейших во всем мире.
Изначально татуировки выглядели как просто пятна на коже. Никто из ученых даже не думал обращать на них внимания. Но с помощью инфракрасного сканирования специалисты смогли увидеть, как рисунки выглядели в момент нанесения. Одна из мумий принадлежит мужчине. На его плечах были обнаружены две татуировки — дикий бык и гривистый баран. По мнению ученых, эти животные могут являться символами мужества.
Вторая мумия — женская. На ее плече и руках так же были обнаружены рисунки в виде латинской буквы «S» и изображен жезл. Согласно данным, такие символы использовались во время проведения ритуалов и всевозможных церемоний. ​Мумии были найдены около 100 лет назад в египетском городе Гебелейн, недалеко от Луксора. Оба тела не придавались мумифицированию специально. Удалось им сохраниться лишь благодаря климатическим условиям. Мужчина и женщина жили примерно в 3300-х годах до нашей эры.
До того, как было совершено это открытие, ученые предполагали, что татуировки в Древнем Египте наносили только женщинам.
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