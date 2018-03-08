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Жемчугов: благодаря Tesla на Марсе может зародиться жизнь
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Жемчугов: благодаря Tesla на Марсе может зародиться жизнь 

Sputnik Узбекистан 8 марта 2018
Фото: Sputnik Узбекистан
Ученые из американского университета Пердью предупреждают, что автомобиль Tesla Rodster, запущенный в космос компанией SpaceX, может поставить под угрозу биологическую жизнь на Марсе, если столкнется с ним и занесет туда земные бактерии, сообщает РИА Новости.
Жемчугов\: благодаря Tesla на Марсе может зародиться жизньНесмотря на то, что земные бактерии могут действительно представлять угрозу для Марса, они с тем же успехом могут стать причиной зарождения жизни на этой планете, как, возможно, некогда стали бактерии, занесенные из космоса на Землю метеоритами, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач иммунолог Владислав Жемчугов.
"Что касается Илона Маска, я думаю, что он очень культурный джентльмен и сморит вперед, поэтому там все в порядке, и автомобиль будет стерильным", — отметил Жемчугов.
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