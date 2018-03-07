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Лучшее за день. 7 марта
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Лучшее за день. 7 марта 

Индикатор 7 марта 2018
Фото: Индикатор
Где ученые нашли новые сверхпроводники, за что дали одну из самых весомых премий в мире нейронаук, почему нематоды умирают задом наперед и как программа мегагрантов помогает путешествовать по России? Ночной дайджест с лучшими материалами дня собран и готов к чтению.
Сперва сверхпроводники искали на Земле, а теперь переключились и на иные источники — например, прилетевшие из космоса. И нашли!
Оказалось, что черви умирают совсем не так, как люди, а наоборот.
Престижную премию The Brain Prize получили четверо ученых, занимавшихся исследованиями болезни Альцгеймера.
То, что отец и сын получили Нобелевские премии — не единственный случай в истории; то, что их исследования были связаны между собой тоже не новость. Тем не менее каждый такой случай выдающийся, и не рассказать о сыне знаменитого Джей-Джей Томсона — Джордже Паджете Томсоне — в рубрике «Как получить Нобелевку» мы не можем. Читайте!
Физики начнут искать в графене неуловимые частицы — энионы.
Между появлением жизни и освоением фотосинтеза прошло не так уж много времени.
Как живет и чем занимается лаборатория профессора МГУ и Университета Северной Каролины Александра Кабанова, как программа мегагрантов помогает путешествовать по России и как магнитное поле влияет на биохимические процессы, читайте в интервью с Александром.
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