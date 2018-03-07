Лучшее за день. 7 марта

Где ученые нашли новые сверхпроводники, за что дали одну из самых весомых премий в мире нейронаук, почему нематоды умирают задом наперед и как программа мегагрантов помогает путешествовать по России ? Ночной дайджест с лучшими материалами дня собран и готов к чтению.

Сперва сверхпроводники искали на Земле, а теперь переключились и на иные источники — например, прилетевшие из космоса. И нашли!

Оказалось, что черви умирают совсем не так, как люди, а наоборот.

Престижную премию The Brain Prize получили четверо ученых, занимавшихся исследованиями болезни Альцгеймера.

То, что отец и сын получили Нобелевские премии — не единственный случай в истории; то, что их исследования были связаны между собой тоже не новость. Тем не менее каждый такой случай выдающийся, и не рассказать о сыне знаменитого Джей-Джей Томсона — Джордже Паджете Томсоне — в рубрике «Как получить Нобелевку» мы не можем. Читайте!

Физики начнут искать в графене неуловимые частицы — энионы.

Между появлением жизни и освоением фотосинтеза прошло не так уж много времени.