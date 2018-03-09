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Ученые: Ящерицы приобрели способность отбрасывать хвост еще 289 миллионов лет назад
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Ученые: Ящерицы приобрели способность отбрасывать хвост еще 289 миллионов лет назад 

Вечерняя Москва 9 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Способность рептилий к регенерации называют автомией.
Канадские ученые выяснили, что ящерицы капториниды приобрели способность отбрасывать хвосты еще 289 миллионов лет назад.
По словам исследователей, этот вид рептилий первый за всю историю животного мира, который обзавелись такой особенностью.
Данное открытие ученые сделали после изучения хвостов древних ящериц, найденных в Оклахоме. В этой части тела они обнаружили маленькие трещины, которые наблюдаются у современных пресмыкающихся, способных отбрасывать хвосты. Эту особенность называют автомией.
В те времена отбрасывать хвосты могли только капториниды, а другие ящеры не имели способности к регенерации.
В настоящее время этого вида рептилий уже не существует, однако их далекие предки лепидозаврвы и обычные ящерицы приобрели такую же способность, передает портал Scientific Reports.
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