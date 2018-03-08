Ещё
Космический мусор сможет выдать наших «братьев по разуму»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Космический мусор сможет выдать наших «братьев по разуму» 

Hi-News.ru 8 марта 2018
Фото: Hi-News.ru
Наша Земля окружена огромным «пузырём» космического мусора. Если посмотреть на карту с изображением всех рукотворных объектов, которые сейчас находятся на орбите, станет ясно, что у нас над головами летает не два-три обломка ракет или спутников. Да что уж, там наверху просто гигантская свалка! Этот довольно печальный факт натолкнул астронома Гектора Сокас-Наварро на интересную мысль, которой он поделился с читателями научного издания Astrophysical Journal.
Наварро работает в Институте астофизики на Канарских островах и большую часть рабочего времени изучает Солнце. Чем больше спутников появляется на орбите Земли, тем более непрозрачным становится этот самый «пузырь» из мусора и действующих космических аппаратов. Учёный предположил, что технологически продвинутые инопланетяне, вступившие в космическую эру, тоже сначала будут посылать множество космических кораблей и спутников на орбиту, которые образуют пояс, способный оставить след на кривой блеска материнской звезды во время транзита.
Окружающий планету мусор Наварро назвал поясом Кларка и провёл ряд исследований, согласно которым десятиметровый телескоп, работающий в ИК-диапазоне, вполне способен зарегистрировать искусственный мусор вокруг Проксимы b (если таковой имеется). Этот же телескоп может увидеть пояс Кларка вокруг большинства планет системы TRAPPIST-1 — TRAPPIST-1d, -e и -f.
Но с планетами, аналогичными Земле, всё не так просто. Если она вращается вокруг звезды, подобной Солнцу, современные инструменты пока не смогут разглядеть вокруг нее следы внеземной цивилизации. Учитывая темп развития современных технологий, достаточно продвинутые телескопы, способные на это, смогут обнаружить пояс Кларка на орбите другой планеты, похожей на Землю, лет через 200, никак не раньше.
Единственная проблема, связанная с обнаружением инопланетян таким способом, заключается в том, что космический мусор можно легко перепутать с естественными кольцами, окружающими потенциально обитаемую планету. Но Наварро уверен, что последующие наблюдения помогут отличить одно от другого, да и исследования самой планеты смогут помочь в решении задачи.
Hi-News.ru: последние новости
Другой человек: как годовая миссия на МКС повлияла на американского астронавта Российские ученые создали астероид и уничтожили его лазером Голландские ученые разработали ДНК-тест для выявления незаконно вырубленных деревьев
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию440
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе20
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури41
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня5
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе277
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение