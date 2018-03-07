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В Британии выяснили, как природа помогает полюбить себя
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В Британии выяснили, как природа помогает полюбить себя 

Газета.Ru 7 марта 2018
Ученые Кембриджского университета провели тестирование нового подхода к улучшению восприятия человеком своего тела и нашли положительное влияние природы на данный аспект, передает ФБА «Экономика сегодня».
Результаты работы были опубликованы в журнале Body Image. За основу ученые взяли гипотезу о том, что люди, которые проводили больше времени на природе, сообщали о более позитивном отношении к телу, но было не ясно, что именно это вызвало позитивные изменения, пишет Planet Today. Поэтому была проведена серия экспериментов для проверки гипотезы.
Рандомно выбранным студентам предлагали просмотреть 25 фото природных ландшафтов и 25 фото городских улиц. На просмотр каждого изображения отводилось не более семи секунд. Выяснилось, что просмотр фото природы значительно увеличил удовлетворение своим телом, как для мужчин, так и для женщин. Тогда как просмотр фото города не повлиял на восприятие себя.
Кроме того, в ходе исследования ученые обнаружили, что просмотр изображений природы улучшает оценку тела, что является ключевым компонентом его позитивного восприятия. Те, кто просматривал природу, соглашались с заявлениями — «Я уважаю свое тело» и «Мне комфортно в моем теле».
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