В Британии выяснили, как природа помогает полюбить себя

Ученые Кембриджского университета провели тестирование нового подхода к улучшению восприятия человеком своего тела и нашли положительное влияние природы на данный аспект, передает ФБА «Экономика сегодня»

Результаты работы были опубликованы в журнале Body Image. За основу ученые взяли гипотезу о том, что люди, которые проводили больше времени на природе, сообщали о более позитивном отношении к телу, но было не ясно, что именно это вызвало позитивные изменения, пишет Planet Today. Поэтому была проведена серия экспериментов для проверки гипотезы.

Рандомно выбранным студентам предлагали просмотреть 25 фото природных ландшафтов и 25 фото городских улиц. На просмотр каждого изображения отводилось не более семи секунд. Выяснилось, что просмотр фото природы значительно увеличил удовлетворение своим телом, как для мужчин, так и для женщин. Тогда как просмотр фото города не повлиял на восприятие себя.

Кроме того, в ходе исследования ученые обнаружили, что просмотр изображений природы улучшает оценку тела, что является ключевым компонентом его позитивного восприятия. Те, кто просматривал природу, соглашались с заявлениями — «Я уважаю свое тело» и «Мне комфортно в моем теле».