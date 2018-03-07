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Найден необычный птенец времен юрского периода
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Найден необычный птенец времен юрского периода 

Ридус 7 марта 2018
Фото: Ридус
Палеонтологи из Манчестерского университета под руководством Фабиена Нолля изучили окаменелые останки птенца возрастом 127 миллионов лет. Птенец принадлежит виду энанциорнисовой птиц, которые жили и вымерли в одно время с динозаврами.
На сегодняшний день известно около 80 видов этого вымершего животного. У этих птиц достаточно необычный скелет, который отличается от строения современных птиц.
В частности, плечевая кость энанциорнисовых находилась в «обратном» положении, соответственно, сустав был устроен «наоборот». Кроме того, ученые до сих пор не могут объяснить механизм их полета, также энанциорнисовые отличались от современных птиц наличием зубов и когтями на крыльях.
Размеры найденного птенца не превышали и пяти сантиметров, а весил он при жизни, вероятно, около 85 граммов. По-видимому, он погиб вскоре после вылупления и это позволило исследователям проанализировать, как развивались «противоптицы».
Палеонтологи выяснили, что грудная кость птенца состояла из хрящей и до его смерти еще не окостенела. Кстати, этот процесс происходил неравномерно, так как хвостовые позвонки уже окостенели. С таким «набором» птенец вряд ли умел летать, но уже мог передвигаться на небольшие расстояния.
Предыдущие исследования показывали, что энанциорнисовые птицы вылуплялись уже хорошо развитыми, сразу могли бегать и самостоятельно кормиться, и быстро «вставали на крыло». Но последующие работы, в том числе и исследования нового птенца, показали, что стратегии развития «противоптиц» были намного разнообразнее.
Новые окаменелости, вместе с уже найденными в разных уголках планеты, позволили нам заглянуть в мир древних птиц, которые жили в эпоху динозавров. Удивительно понимать, что многие особенности, которые характерны для ныне живущих птиц, появились более ста миллионов лет назад, рассказал один из авторов исследования Луис Чиаппе из Музея естественной истории в Лос-Анджелесе.
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