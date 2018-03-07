Найден необычный птенец времен юрского периода

Палеонтологи из Манчестерского университета под руководством Фабиена Нолля изучили окаменелые останки птенца возрастом 127 миллионов лет. Птенец принадлежит виду энанциорнисовой птиц, которые жили и вымерли в одно время с динозаврами.

На сегодняшний день известно около 80 видов этого вымершего животного. У этих птиц достаточно необычный скелет, который отличается от строения современных птиц.

В частности, плечевая кость энанциорнисовых находилась в «обратном» положении, соответственно, сустав был устроен «наоборот». Кроме того, ученые до сих пор не могут объяснить механизм их полета, также энанциорнисовые отличались от современных птиц наличием зубов и когтями на крыльях.

Размеры найденного птенца не превышали и пяти сантиметров, а весил он при жизни, вероятно, около 85 граммов. По-видимому, он погиб вскоре после вылупления и это позволило исследователям проанализировать, как развивались «противоптицы».

Палеонтологи выяснили, что грудная кость птенца состояла из хрящей и до его смерти еще не окостенела. Кстати, этот процесс происходил неравномерно, так как хвостовые позвонки уже окостенели. С таким «набором» птенец вряд ли умел летать, но уже мог передвигаться на небольшие расстояния.

Предыдущие исследования показывали, что энанциорнисовые птицы вылуплялись уже хорошо развитыми, сразу могли бегать и самостоятельно кормиться, и быстро «вставали на крыло». Но последующие работы, в том числе и исследования нового птенца, показали, что стратегии развития «противоптиц» были намного разнообразнее.