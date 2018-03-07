Ученые предупредили о погодных аномалиях марта

Ученые из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН ожидают в марте три слабые магнитные бури.

Магнитные бури ожидаются 18, 22 и 26 марта, сообщается на сайте лаборатории. По прогнозу, все три бури будут слабыми, ученые присвоили им уровень G1.

В начале марта специалисты центра «Антистихия» сообщили, что в 2018 году на Земле ожидаются несколько десятков магнитных бурь, в том числе от двух до четырех очень сильных.

Магнитные бури могут неблагоприятно повлиять на электронику геостационарных и низкоорбитальных спутников, привести к сбоям в электронном оборудовании на Земле, перебоям с радиосвязью и на электрических сетях, отмечают ученые.

Напомним, по словам ученых из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, в 2017 году магнитными бурями был «покрыт» каждый шестой день года.