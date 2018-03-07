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Ученые предупредили о погодных аномалиях марта
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Ученые предупредили о погодных аномалиях марта 

Деловая газета «Взгляд» 7 марта 2018
Ученые из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН ожидают в марте три слабые магнитные бури.
Магнитные бури ожидаются 18, 22 и 26 марта, сообщается на сайте лаборатории. По прогнозу, все три бури будут слабыми, ученые присвоили им уровень G1.
В начале марта специалисты центра «Антистихия» сообщили, что в 2018 году на Земле ожидаются несколько десятков магнитных бурь, в том числе от двух до четырех очень сильных.
Магнитные бури могут неблагоприятно повлиять на электронику геостационарных и низкоорбитальных спутников, привести к сбоям в электронном оборудовании на Земле, перебоям с радиосвязью и на электрических сетях, отмечают ученые.
Напомним, по словам ученых из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, в 2017 году магнитными бурями был «покрыт» каждый шестой день года.
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