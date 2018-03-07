Ученые создали особый жидкий металл для 3D-печати

Американским ученым удалось создать особый жидкий металл, который можно использовать для 3D-печати. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Исследователи из университета Орегона добились того, чтобы жидкий сплав изменил свою вязкость при комнатной температуре. Для опытов они использовали сплав из галлия, индия и олова. Добавив в него частицы никеля, ученые сделали сплав еще более вязким и, тем самым, довели консистенцию до нужного уровня.

По информации издания, при помощи нового материала уже напечатали несколько деталей. Впоследствии этот сплав планируют применять как средний слой между двумя эластичными полимерами, чтобы на их основе создавать растягивающиеся электронные схемы.