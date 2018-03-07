Ученые НАСА усомнились в открытии следов бактерий на Марсе

МОСКВА , 7 мар — РИА Новости . Загадочные микроскопические структуры, похожие на бактерий, найденные недавно марсоходом Curiosity, возникли в результате пересыхания озер или движения потоков воды, а не были оставлены внеземными организмами, сообщает LiveScience.

"Когда мы пригляделись к этим структурам и получили более детальные их фотографии, мы поняли, что они действительно похожи на палочки, но при этом они имеют не круглую, а угловатую форму. Иными словами, они больше похожи на кристаллы, чем на следы жизнедеятельности микробов", — заявил Ашвин Васавада (Ashwin Vasavada), руководитель миссии Curiosity в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене ( США ).

В середине декабря этого года марсоход Curiosity остановился на несколько дней в одной из точек на поверхности гряды Веры Рубин, расположенной на склонах горы Шарп. Она сложена из гематита, минерала, предположительно возникшего в результате химических процессов в водах горячих ключей и вулканических озер Марса.

Во время этой стоянки камера MAHLI, установленная в «руке» марсохода, получила несколько снимков близлежащих камней и поверхности Марса, которые привлекли внимание британского планетолога Барри Дигрегорио (Barry DiGregorio), сторонника теории о том, что на поверхности красной планеты когда-то существовала жизнь.

Британский исследователь обнаружил на одной из этих фотографий темные волнообразные структуры, похожие по своей формы на ходы червей или на окаменелые следы колоний микробов, которые геологи нередко находят в древнейших породах Земли. По его мнению, подобные «окаменелости» вряд ли могли возникнуть на Марсе абиогенным путем.

Это открытие, как тогда отмечал Васавада, заставило научную команду миссии остановить и развернуть марсоход для повторного изучения этих необычных структур. После этого четвертый ровер продолжил свое путешествие к вершине горы Шарп, и открыл несколько других интересных геологических образований в январе и феврале, которые прояснили природу его декабрьской находки.

Неподалеку от места обитания этих «бактерий», по словам представителя НАСА, марсоходу удалось найти темные бугорки, похожие на отложения гипса, возникающие на дне озер на Земле в тот момент, когда они полностью пересыхают. По соседству с этими буграми, как предположили геологи, могли формироваться кристаллы и из других солей и соединений.

Позже часть этих кристаллов могла «зарасти» отложениями других осадочных пород, не имеющих кристаллическую структуру, в результате чего возникли те отложения, похожие на бактерий, которые были найдены на гряде Веры Рубин. Сами кристаллы впоследствии могли быть вымыты водой, из-за чего природа этих причудливых «палочек» вызвала столько споров среди ученых.

Пока не понятно, когда и как сформировались эти кристаллы. Как отмечают ученые, они могли родиться как на дне пересыхающего озера в те эпохи, когда марсианские запасы воды начали подходить к концу, так и в относительно «мокрый» период его жизни в глубинных слоях отложений на дне озера, куда вода проникала все хуже по мере «зарастания» дна водоема.

Научная команда Curiosity надеется, что эта загадка будет решена в ближайшие месяцы и годы, если марсоходу удастся найти похожие структуры в других регионах кратера Гейл.